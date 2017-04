Après la péniche, le jet insoumis de Mélenchon : petit voyage entre amis (du luxe)

Un célèbre dirigeant du Parti communiste français, avait dit-on, l’habitude de se rendre aux meetings avec son chauffeur, non sans avoir pris la précaution de se faire déposer quelques centaines de mètres auparavant pour arriver… à pied. Une façon de faire (vraiment ) peuple , de ne pas heurter les militants du Parti communiste. Plus près de nous, un reportage diffusé à la télévision montrait une Ministre de François Hollande descendre du TGV par le wagon de 2 ème classe… alors qu’elle avait effectué le trajet en… première classe.

Une façon comme une autre de ne pas heurter les militants socialistes…Jean-Luc Mélenchon, fondateur du Parti de gauche, leader de la France insoumise qui espère être au 2 ème tour de la présidentielle ce dimanche 23 avril, joue, quant à lui, franc- jeu lorsqu’il voyage en avion. Toujours en classe Affaire, car dit-il, « j’ai passé l’âge d’aller me faire briser le dos à la classe économique.» Il le dit et le répète à l’envi. Bon d’accord, la santé avant tout. Un président de la République se doit d’être en bonne forme… Mais tout de même n’y a –t-il pas un décalage, dans ce comportement entre ce que souhaite le candidat Mélenchon pour « les gens » et ce qu’il se réserve pour lui-même ? Lui, le tribun à la fois populaire et populiste ne se rend-il pas compte qu’il peut froisser- qu’il a dû froisser- ses propres électeurs ? ll y a trois ans, Le Huffington Post, qui reprenait une vidéo capturée par France 2 lors de l’émission « 13 heures 15 le Dimanche », avait déjà ironisé sur les goûts d’un certain luxe dont faisait preuve l’ancien sénateur socialiste de l’Essonne lorsqu’il empruntait la voie des airs… Ne serait- ce que quand il rendait visite à l’été 2012 à son ami Hugo Chavez le président du Vénézuela…Et le Huffington Post d’égrener les tarifs Paris-Caracas pour un vol aller-et -retour : 3 12O euros en classe Affaire et 1 350 euros en classe économique. Autant de tarifs en cours au mois de juillet 2013.

C’est ainsi : on a beau aimer le peuple, lui promettre des lendemains qui chantent et même le grand soir, Jean-Luc Mélenchon aime avoir ses aises. A cet égard, confiait-il en juin 2013, le recours au jet privé est non seulement pratique mais surtout très efficace. C’est d’ailleurs pour cette raison, que cette année-là, le Parti de gauche avait acquis un jet privé qui permettait l’ancien sénateur « de se rendre sur n’importe quelle zone de plan social en moins de deux heures. » Mélenchon expliquait encore avoir acheté cet avion chez Dassault –Industrie tout en précisant « qu’il connaissait personnellement les ouvriers qui avaient travaillé sur cet avion. » Autant de précisions qui étaient faites par Mélenchon lui –même, à un journaliste du Gorafi, tout en sirotant une coupe de Champagne au moment où l’appareil allait se poser sur l’aéroport d’Ibiza… Aujourd’hui, on n’évoque plus le jet du Parti de gauche. Mais le candidat de la France insoumise en pince toujours pour les jets privés. La preuve : le 4 février 2017, en compagnie d’une petite dizaine de collaborateurs, il s’est rendu à Bâle pour participer à la journée commémorative de l’abolition de l’esclavage à Champagney ( Haute-Saône) situé à 90 kilomètres de la ville helvète. Le coût de l’escapade ? Mystère. Tout au plus la présidente d’Aston Jet, compagnie qui a véhiculé Mélenchon, a-t-elle daigné nous confier que sous François Mitterrand elle avait bénéficié de contrats avec presque tous les ministères…