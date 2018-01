L’adolescence s’étend désormais de 10 à 24 ans. C’est en tous cas la thèse défendue par des scientifiques britanniques

Atlantico : Quatre chercheurs ont publié une tribune dans le journal The Lancet appelant à une extension de l'âge que recouvre la période de l'adolescence pour la porter de 19 à 24 ans et en faisant commencer cette période à l'âge de 10 ans. Les chercheurs argumentent à la fois sur des critères biologiques (croissance, développement du cerveau…) mais aussi sur des évolutions sociétales comme le recul de l'âge moyen d'émancipation économique, du mariage ou même de l'obtention du premier enfant. Est-ce que cette nouvelle "définition" de l'adolescence vous semble appropriée ?

Claude Martin : L’idée que la transition vers l’âge adulte est de plus en plus longue a été bien documentée par les sociologues et démographes depuis plusieurs décennies à l’échelle européenne. Ce n’est donc pas vraiment un scoop. On sait par exemple qu’un jeune homme risque en moyenne d’attendre l’âge de 30 ans pour quitter le domicile parental en Europe du Sud, pour des raisons qui tiennent aux conditions économiques et sociales actuelles, dont les effets de la crise financières de 2008-2010, et non pas à l’allongement de son « adolescence ».

Si l’on a inventé la jeunesse comme une étape à part entière du cycle de vie faisant suite à l’adolescence, c’était précisément pour faire de cette transition, de ce basculement, un nouvel âge de la vie à part entière, après l’enfance (1er âge, celui de la socialisation primaire et de l’école), avant l’âge adulte (2ème âge, celui du travail), et bien avant le 3ème âge (conquis de haute lutte comme âge de la retraite et d’un repos après des années de production).Cette définition des âges de la vie est donc une construction progressive et variable selon les époques et les générations. On pourrait ainsi avancer que l’on est passé d’un cycle de vie à 3 temps après-guerre à une vie à 5 temps aujourd’hui, avec en plus de la jeunesse, un 5ème âge correspondant à l’étape de la vieillesse où l’on perd progressivement son autonomie.

On peut donc se demander ce qu’apporte le fait d’étendre ainsi l’usage de la catégorie de l’adolescence pour couvrir 14 années de l’existence d’un individu. L’adolescence a été conçue par des anthropologues, des psychologues du développement, des psychanalystes, des biologistes, au début du 20ème siècle pour qualifier cette transition souvent très rapide et même parfois brutale dans les sociétés traditionnelles entre l’enfance et l’âge adulte, avec les rites de passage et d’initiation qui marquaient ce changement d’âge. Dans certaines de ces sociétés traditionnelles, ce passage de l’enfance à l’âge adulte pouvait se faire en quelques jours, voire semaines.

Dans les sociétés industrielles contemporaines, l’adolescence est caractérisée par la mutation corporelle et psychique liée à cette étape de la maturité sexuelle. Cette double transformation perturbe les équilibres acquis durant l’enfance et dans la famille. L’adolescence est connue pour complexifierles relations familiales, du fait de ce besoin d’émancipation et de recherche de nouvelles références identitaires, avec la part croissante jouée par le groupe d’âge, la dimension grégaire, les identités multiples, etc. Que la maturité sexuelle se manifeste de plus en plus tôt et qu’elle varie selon le sexe, les classes sociales et les cultures est également un phénomène connue de longue date.