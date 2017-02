40% d’abstention : la réserve de voix qui pourrait tout changer à la présidentielle... mais quel candidat pourrait le mieux en profiter ?

Atlantico : Le sondage publié par BVA le 23 février pour Salesforce, Orange et la Presse régionale indiquait que 47% des personnes ayant l’intention de voter au premier tour de l’élection présidentielle n’avaient encore arrêté leur choix de candidat pour le premier tour. Quels candidats sont les plus à même de convaincre ceux-ci aujourd'hui ?

Erwan Lestrohan : Pour donner des chiffres, aujourd’hui, 74% des Français déclarent qu’ils voteront certainement au premier tour de l’élection présidentielle. Au sein de ce corps électoral, 53% des individus déclarent qu’il ont choisi un candidat de façon définitive, 37% déclarent qu’ils ont choisi un candidat mais que ce choix peut encore changer et 10% n’ont actuellement de préférence pour aucun candidat. En nombre d’électeurs, cela signifie donc qu’environ 35 millions de Français prévoient aujourd’hui de participer au premier tour de l’élection présidentielle en avril 2017.

Parmi ceux-ci, 18,5 millions ont déjà arrêté un choix de candidat dont ils sont sûrs, 13 millions ont choisi un candidat mais peuvent changer d’avis et 3,5 millions n’ont pas du tout choisi de candidat.

Ces données indiquent que les rapports de force décrits actuellement par les sondages d’intentions de vote sont encore susceptibles d’évoluer, que les bases électorales des candidats sont encore susceptibles d’être consolidées ou détériorées par l’évolution de la campagne qui structurera les choix des Français. La menace d’une détérioration de la base électorale ne pèse pas uniformément sur tous les candidats, elle est plus forte pour les candidats dont les électeurs se déclarent les moins sûrs de leur choix de vote.

Aujourd’hui, 75% des personnes qui voteraient pour Marine Le Pen au 1er tour indiquent que leur choix est définitif, tout comme 73% de celles qui ont choisi François Fillon. Ces deux candidats courent ainsi un risque moins fort de voir leurs bases électorales se désagréger qu’Emmanuel Macron dont uniquement 42% des soutiens déclarés se déclarent sûrs de leur choix de vote. Il en va de même pour Benoît Hamon dont les électeurs sont à 48% sûrs de leur choix ou de Jean-Mélenchon (42%). Cela indique donc que certains candidats doivent aujourd’hui maintenir la confiance de ces électeurs « hésitants » afin d’éviter de les voir rallier d’autres candidats.

Jérôme Fourquet : Il faut être prudent dans l'interprétation des chiffres on est a deux mois du scrutin, ce n'est pas une estimation ou anticipation de ce que sera le taux d'abstention lors du premier tour. Si on se base sur les précédentes consultations présidentielles on était sur un taux d'abstention aux alentours de 15%, donc beaucoup moins important que ce que l'on estime aujourd'hui. Nous pensons à l'IFOP que la part de ceux qui n'ont pas fait leur choix va, campagne aidant, se restreindre et se rapprocher des tendances historiques. Ce n'est pas impossible que l'abstention soit plus forte qu'elle ne l'a été historiquement. Cela traduirait un désamour renforcé des Français vis-à-vis de la classe politique sur fond d'affaires mais également sur fond de promesses non tenues avec deux quinquennats successifs présidés par un homme de droit et un de gauche qui ont beaucoup déçu. Ces éléments pourraient alimenter une progression de l'abstention mais qui ne sera sans doute pas si élevée qu'à deux mois de l'échéance.