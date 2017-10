Quand Emmanuel Macron "piétine" un tapis de diamants

A l'ère de la com', quand un président de la République donne une longue interview, le moindre détail est évidemment scruté. Dimanche soir, Emmanuel Macron a accordé un entretien télévisé à TF1 dans un bureau de l'Elysée. Mais attention, "ce bureau n'est pas son bureau principal mais un 'salon d'angle' qui lui sert de second bureau" précise Les Echos, qui rapporte également que la pièce a été "complètement redécoré" par Brigitte Macron et qu'elle est "remplie de symboles".

Si de nombreux commentaires se sont attardés sur la Marianne "arty" placée juste derrière le chef de l'Etat (œuvre de l'Américain Shepard Fairey), un autre élément a pu attirer l'attention des téléspectateurs : un immense tapis en laine de Claude Lévêque, représentants une poignée de dimants, de belle dimension donc (383 x 548 cm), et baptisé "Soleil noir".

D'après le site Business, Montres et Joaillerie, la pièce a été exécutée en 2007 par la Manufacture de la Savonnerie (les Gobelins). Elle ferait partie du Mobilier national et elle s‘étale depuis 2017 dans le grand bureau d’angle.