Le plus vieux gorille en captivité fête ses 60 ans aux États-Unis

Elle est mère de trois enfants, grand-mère de 16, arrière-grand-mère de 12 et arrière-arrière-grand-mère de trois petits-enfants. Elle s'appelle Colo et elle habite au zoo de Columbus (États-Unis). Son histoire est épatante puisque Colo était le premier gorille dans le monde à naître dans un zoo. De plus, elle est le plus vieux gorille en captivité, peut-être même dans le monde…

Une histoire incroyable

Ses parents ont été capturés au Cameroun en 1950, et amenés au zoo de Colombus. Sa maman a accouché donc au zoo le 22 décembre 1956. Elle ne comprenait pas alors ce qui lui arrivait et n'a pas fait attention à une masse sanguinolente qu'elle venait de perdre.

Par chance, un jeune vétérinaire stagiaire de 25 ans, Warren Thomas a vu la poche amniotique contenant un nouveau-né gorille. Cependant, celui-ci ne bougeait pas… Il a donc extrait le bébé-gorille avec délicatesse, coupa le cordon et a pratiqua le bouche-à-bouche. Alléluia, la petite fille gorille s'est mise à respirer. Rapidement, elle est devenue une star, le premier gorille jamais né en captivité. Son prénom a été choisi via un concours organisé par le zoo. Le petit bout poilu a été appelé Colo, une combinaison de "Columbus" et "Ohio".

Une tumeur…

"Colo incarne tous les progrès réalisés par les zoos, en commençant par sa naissance à Columbus", a déclaré le Docteur Tom Meehan, vice-président des services vétérinaires du zoo Brookfield de Chicago et spécialiste en survie des gorilles.

En effet, il semblerait qu'elle ait également une bonne étoile puisqu'on lui a récemment retiré une tumeur. D'après les médecins, elle se porte bien et peut donc souffler ses 60 bougies.