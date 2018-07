Paris : mort d'Oksana Chatchko, la cofondatrice des Femen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le mouvement Femen vient donc de perdre l'une de ses personnalités emblématiques et historiques.

Oksana Chatchko était exilée en France depuis 2013. Elle ne faisait plus partie de l'organisation. Elle était artiste peintre.

Avec ses proches et sa famille, nous sommes en deuil et nous attendons la version officielle de la police. Pour le moment, ce que nous savons, c'est que [...] le corps d'Oksana a été retrouvé dans son appartement à Paris".

"La plus courageuse [...] Oksana Chatchko nous a quittés.

Une autre cofondatrice de l'organisation Femen, Anna Goutsol, s'est exprimée sur sa page Facebook pour rendre hommage à Oksana Chatchko et pour confirmer cette triste nouvelle, tout en restant prudente sur les circonstances de son décès :

Oksana Chatchko, cofondatrice et ancienne membre du groupe féministe qui utilisait la nudité comme "arme" (les Femen), est morte à l'age de 31 ans. Oksana Chatchko avait fondé le mouvement Femen en avril 2008, dans la ville de Kiev, en Ukraine.

