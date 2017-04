Fox News : un chèque de 25 millions de dollars pour Bill O'Reilly, viré pour harcèlement sexuel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Allemagne: le congrès de l'AfD marqué par les tensions internes et externes

Des travaux vont être lancés sur la route la plus dangereuse de France

Russie et Belgique à égalité après la victoire d’Elise Mertens

Quelques jours après cette annonce, les médias américains affirment que Bill O'Reilly partira avec la coquette somme de 25 millions de dollars (23 millions d'euros), ce qui correspond à environ un an de son salaire.

Il a rendu l'antenne : Bill O’Reilly, star de la chaîne américaine Fox News depuis 1996, où il animait tous les jours à 20h le O’Reilly Factor, a été poussé vers la sortie suite à des accusations de harcèlement sexuel. Le 1er avril, le New York Times révélait que la chaîne avait versé 13 millions de dollars à 5 femmes pour acheter leur silence concernant des comportements inappropriés de l'animateur. Après avoir annoncé qu'O'Reilly serait de retour à l’écran en revenant de vacances, le 24 avril, Fox a finalement annulé l’émission.

