Avicii : Nouvelles révélations choquantes sur la mort du DJ suédois

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La Chine souhaite que le dialogue entre Pyongyang et Washington se déroule bien

Coupe CAF : l’Asec et Williamsville en lice, dimanche, pour la 1ère journée de groupes

Magouille dans le marché des 1000 tracteurs au Mali : le Dr. Bocari Tréta et l’ex-DFM du Ministère de du Développement Rural, Oumar Kodjo, indexés

Acquisition de biens et services à la CMDT - L’ancien PDG Modibo Koné rattrapé par ses casseroles : plus de 978 millions de francs CFA à justifier

SIAGRI 2018 : Plus de 100 000 visiteurs attendus

En savoir plus

Sa famille avait déjà évoqué la piste du suicide dans un communiqué publié jeudi dernier. Avicii laisse derrière lui de nombreux fans et des performances scéniques inoubliables. De très nombreux hommages lui ont été rendus à travers la planète par des anonymes, passionnés de ses productions musicales, et par des artistes internationaux encore sous le choc de sa soudaine disparition.

Selon le site américain TMZ, qui cite plusieurs sources proches du dossier, le DJ Avicii (Tim Bergling, de son vrai nom), se serait suicidé lors d’un passage à l’acte particulièrement violent. L’artiste de 28 ans n’aurait pas ingéré une dose massive d’alcool et de médicaments. Il aurait en réalité brisé un verre et une bouteille avant de se servir des morceaux pour s’infliger des blessures mortelles.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres