Violences au Capitole : Arnold Schwarzenegger critique Donald Trump et brandit l’épée de Conan

Arnold Schwarzenegger vient de prendre position suite aux scènes de violence survenues au coeur des symboles de la démocratie américaine. L'acteur s'est exprimé dans une vidéo pour critiquer Donald Trump après les incidents survenus au Capitole à Washington. L'ancien gouverneur de Californie, est revenu sur les violences de mercredi à Washington.

« Je suis né en Autriche en 1947. Je sais ce qu’a été la « Nuit de cristal », menée contre les Juifs en 1938, par l’équivalent nazi des Proud Boys. Nous venons de vivre notre Nuit de cristal, aux Etats-Unis, et cette meute a tenté de briser des valeurs que nous tenions pour acquises. »

Arnold Schwarzenegger condamne également l’actuel locataire de la Maison Blanche :

« Donald Trump a tenté de détourner les résultats d’une élection juste. Il a tenté un putsch en guidant les pas de certains à travers des mensonges. Tout comme mon père et nos voisins ont été guidés par des mensonges. Et je sais où ces mensonges mènent. [...] Le président Trump est un dirigeant qui a échoué. Il restera dans l’histoire comme le pire président de tous les temps. La bonne nouvelle, c’est qu’il sera bientôt aussi insignifiant qu’un vieux tweet ».

L’épée du film Conan le barbare a été utilisée par l’acteur dans cette séquence comme une métaphore de la démocratie américaine :

« Plus vous forgez une épée, plus vous la renforcez. Notre nation a été forgée par les crises. Plus vous la frappez fort, plus elle se renforcera. »

Arnold Schwarzenegger conclut son intervention en apportant son soutien à Joe Biden :

« Quel que soit votre bord politique, je vous demande de vous joindre à moi pour dire au président élu Joe Biden de réussir en tant que président. S’il réussit, notre nation réussit. »

Donald Trump a été banni de manière permanente de nombreux réseaux sociaux, dont Twitter, ces derniers jours. Les démocrates tentent actuellement de destituer Donald Trump pour ses ultimes jours à Washington.

La cérémonie d’investiture de Joe Biden est prévue pour le 20 janvier prochain.

Donald Trump a indiqué qu’il ne se rendrait pas à cette cérémonie.