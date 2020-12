Brésil : un motard célèbre sa victoire avant la ligne d'arrivée et se fait doubler par deux concurrents

C'est une défaite dont le pilote André Verissimo se souviendra. Le 20 décembre, lors d'une course de la série SBK Revolution, au Brésil, il a cru sa victoire arriver : en avance sur ses concurrents, dans la dernière ligne droite, il a décidé de ralentir un peu pour lever les bras en l'air en signe de victoire. Mal lui en a pris : la ligne d'arrivée était un peu plus loin qu'il l'imaginait. Se rendant compte de sa bourde, il a remis les gaz, mais trop tard : deux concurrents l'ont coiffé au poteau et il a terminé troisième.

Comme l'écrit le site Turbo.fr, qui a repéré cette vidéo insolite : "pour terminer premier d'une course, il faut d'abord terminer" !