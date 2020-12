The Beatles : Peter Jackson dévoile des extraits de son documentaire sur le groupe mythique

Le réalisateur Peter Jackson a publié une vidéo de cinq minutes sur son futur projet, un documentaire très attendu sur les Beatles. Les premières images inédites de ce projet viennent d’être dévoilées. La sortie de ce documentaire, « The Beatles : Get Back », a été repoussée à l'été 2021 suite à la pandémie de Covid-19.

Peter Jackson a notamment travaillé sur de rares images des Beatles en studio en 1969. Le réalisateur s'explique au début de la vidéo depuis son studio de montage en Nouvelle-Zélande. Peter Jackson révèle être à présent à mi-chemin de son travail et a décidé de faire un cadeau aux fans en cette période de Noël afin de ressentir « l’énergie qu’aura le film ».

Il ne s’agit pas d’une bande-annonce mais d’un montage qui rend compte de l'esprit du film.

A cette époque, en janvier 1969, les Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr) entrent en studio pour enregistrer un album qui se veut un retour aux sources. Censé s'intituler Get Back, ce sera finalement Let it be.

Ces images proviennent de séquences tournées par Michael Lindsay-Hogg, en vue d'un documentaire sorti en 1970, en même temps que l'album Let it be. Ce film méconnu n'est jamais ressorti et reste depuis introuvable dans le commerce.

Les survivants et héritiers des Beatles ont confié à Peter Jackson ces 56 précieuses heures de rushes afin qu'il en tire un nouveau documentaire.