Pandémie : la bande-annonce d’Oss 117 Alerte rouge en Afrique noire ironise sur la sortie retardée du film

Le prochain volet de la franchise OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire, avec Jean Dujardin et réalisé par Nicolas Bedos, est officiellement repoussé en avril à cause du Covid-19. La bande-annonce du long-métrage vient de ressortir avec une séquence inédite à la toute fin de la vidéo, liée à la sortie repoussée du film face à la pandémie et avec la fermeture des salles de cinéma.

Le personnage incarné par Jean Dujardin, Hubert Bonisseur de La Bath, lance ainsi la phrase suivante :

« 14 avril ? Ce fichu microbe nous a mis un de ces micmacs dans le calendrier, mon vieux ».

La sortie du film est donc repoussée du 3 février au 14 avril 2021.

Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, va embarquer pour « une nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais », selon le synopsis du film. Le célèbre espion, envoyé en mission en Afrique, est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, OSS 1001, incarné par Pierre Niney.