Le procès de Nicolas Sarkozy pour corruption dans "l'affaire des écoutes" reprend aujourd'hui

Le procès des "écoutes de Paul Bismuth" reprend ce lundi 30 novembre. Après un faux départ la semaine dernière, le procès de l'ex-président Nicolas Sarkozy repart de plus belle. Il y a une semaine, l'un des trois prévenus : Gilbert Azibert avait sollicité un renvoi pour motif de santé fragile. Le tribunal judiciaire de Paris a pris la décision de rejeter cette demande de renvoi après les réultats de l'expértise médicale. Son état de santé a été considéré comme compatible avec sa compatution. L'ex-haut magistrat de 73 ans va donc rejoindre sur le banc des prévenus l'ancien président et Me Thierry Herzog son avocat.