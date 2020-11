Quand Barack Obama fait une surprise à l'une de ses fans inconditionnelles

L'ancien président américain Barack Obama, en pleine tournée de promotion pour son livre "Une terre promise", a participé jeudi 19 novembre à l'émission "The Jimmy Kimmel Live" et en a profité pour piéger une de ses plus grandes fans. L'équipe de Jimmy Kimmel a fait croire à cette dernière qu'elle allait pouvoir visionner une vidéo pré-enregistrée de Barack Obama lisant des extraits de son livre. Et le président a en effet commencé par lire un extrait selon lequel "être président demande beaucoup de travail et de sacrifices".

Il continue ensuite en déclarant que "l’une des choses les plus gratifiantes de ce travail était de voyager à travers les États-Unis et de rencontrer les personnes géniales qui constituent ce pays. Des paysans de l’Iowa, aux ouvriers de l’industrie automobile à Detroit… aux auditeurs retraités de Temple Hills dans le Maryland", la ville d'où est originaire sa fan.

"Les auditeurs retraités sont en fait mes préférés car ils allaient toujours vers moi et disaient des choses du genre: 'Oh mon dieu Barack! Je vous aime, mon nom est Joyce Taylor!'", a poursuivi l'ancien président, tandis que Joyce Taylor, émue, parvenait à peine à s'exprimer.