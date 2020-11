Financement libyen, islamisme : retrouvez l’interview d’Edwy Plenel sur BFM à laquelle participait Jean-Sébastien Ferjou

Suite au revirement de Ziad Takieddine dans l'affaire du financement libyen dédouanant Nicolas Sarkozy et accusant le juge Tournaire, BFMTV a invité Edwy Plenel président et co-fondateur de Mediapart. Jean-Sébastien Ferjou co-fondateur d'Atlantico et directeur de la publication a été invité à débattre également.

Mea culpa : contrairement à ce qu’indiquait par erreur Jean-Sébastien Ferjou sur le plateau de BFM, Claude Guéant n’a fait condamner ni Edwy Plenel ni Mediapart en diffamation. Mais il a obtenu la condamnation par le tribunal correctionnel de Paris de M. Ziad Takieddine pour ses propos tenus dans un entretien vidéo publié en 2016 sur Mediapart. Dans cet entretien M, Takieddine affirmait avoir remis 5 millions d’euros en provenance de Libye à Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, mais aussi à M. Sarkozy lui-même.