Notre-Dame de Paris : plongée au coeur du chantier de restauration

Un an et demi après le terrible incendie qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris, le chantier de sécurisation suit son cours, jour et nuit et par tous les temps. Les équipes de France 2 y ont eu accès pour un reportable au plus près des ouvriers qui encore et toujours l’échafaudage sinistré, perchés dans des nacelles, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Le démontage est une étape cruciale pour sécuriser la cathédrale et devrait être fini à Noël.

Pour le reste de l’édifice, l’architecte en chef, Philippe Villeneuve, a établi un diagnostic porteur d’espoir : les voûtes ont bien résisté à l'incendie.