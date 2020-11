Le discours de Donald Trump sur la fraude et la "victoire volée" n'a pas plu aux médias

Donald Trump a porté de lourdes accusations contre le camp démocrate dans la soirée de jeudi alors que le décompte des voix se poursuit. Le président sortant a indiqué lors d'une allocution qu'on lui "volait" l'élection et a parlé de "fraude" et de "corruption".

Face à ce discours et à ces accusations, de nombreux médias ont interrompu la diffusion du discours du président américain en plein direct. La rédaction du Huffington Post a compilé les réactions des médias américains suite au discours de Donald Trump et face à ces graves accusations pour la démocratie américaine dans la vidéo ci-dessus.

A l'issue du discours de Donald Trump, le journaliste de CNN, Anderson Cooper, a eu les mots suivants : "C’est donc le président des Etats-Unis. C’est la personne la plus puissante du monde et tout ce que nous voyons, c’est une tortue obèse retournée sur la carapace qui s’agite en plein soleil en réalisant que son heure est passée, et qui refuse de l’admettre".