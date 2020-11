John Bolton, ancien conseiller de Donald Trump : s'ils trouvent des fraudes qu'ils en apportent la preuve

Ancien conseiller à la sécurité nationale sous l'administration de Donald Trump 2018 et 2019, il a démissionné pour cause de désaccord avec le président et n'a pas fini de s'exprimer à son sujet. Invité sur un plateau pour réagir aux propos de son ancien patron, John Bolton rappelle les différentes saillies du candidat entre hier soir et aujourd'hui et pourquoi elles sont sans fondement.