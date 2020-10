15 des meilleures scènes de Sean Connery en Bond, James Bond

'acteur écossais Sean Connery est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé samedi 31 octobre la BBC ainsi que Sky news. Né le 25 août 1930, il avait fêté ses 90 ans cette année.

L'homme, qui avait pris sa retraite en 2003, après avoir incarné l'aventurier Alan Quatermain dans La Ligue des Gentlemen extraordinaires, est notamment célèbre pour son interprétation de l'espion britannique James Bond, qu'il incarna sept fois. C'est d'ailleurs lui qui apparaît à l'intérieur du canon d'une arme ensanglantée dans le générique créé par Maurice Binder.

Il joua dans James Bond 007 contre Dr No (1962), Bons baisers de Russie (1963), Goldfinger (1964), Opération Tonnerre (1965), On ne vit que deux fois (1967) et Les diamants sont éternels (1971) et dans le non-officiel Jamais plus jamais (1983)