Moto GP : Joan Mir chute puis remonte sur sa bécane comme si de rien n'était !

Si les accrochages et les chutes sont assez fréquentes lors de championnats de moto - heureusement sans conséquences la plupart du temps - c'est une image peu banale que nous a offerte Joan Mir, ce samedi, lors des essais libres 3 du GP de France. Après une glissade et une chute, l'Espagnol s'est relevé et a couru vers sa moto comme si de rien n'était. Il a ensuite repris sa course. Plus de peur que de mal !