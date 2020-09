26 morts dans le crash d’un avion militaire en Ukraine

26 personnes, dont vingt étudiants d'une école militaire et six membres d'équipage ont été tuées dans le crash d'un avion militaire près de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine vendredi soir. Une seule personne a survécu au crash.

Cet avion de transport Antonov-26 s'est écrasé à l'atterrissage à deux kilomètres de l'aéroport militaire de Tchougouïv, selon le service d'Etat pour les situations d'urgence. Le commandant de l'équipage qui pilotait l'appareil a signalé une panne de l'un des moteurs sept minutes avant le crash et demandé de pouvoir atterrir d'urgence. L'avion s'est enflammé après le crash et l'incendie a pu être éteint une heure plus tard.

La petite ville de Tchougouïv est située à une trentaine de kilomètres au sud-est de Kharkiv et à une centaine de kilomètres à l'ouest de la ligne de front qui sépare les territoires sous contrôle du gouvernement ukrainien de ceux sous le contrôle des séparatistes pro-russes.

"Il est difficile de trouver les mots pour exprimer la douleur de cette perte", a écrit sur Facebook le président Volodymyr Zelensky, affirmant qu'une enquête était en cours pour établir rapidement les causes de l'accident.