Paris : un homme interpellé après avoir escaladé la tour Montparnasse à mains nues

Un homme disant être un touriste polonais a été interpellé à Paris ce vendredi alors qu'il tentait d'escalader la Tour Montparnasse à mains nues et sans dispositif de sécurité.

Des secours sont descendus en rappel alors qu'il se trouvait à mi-hauteur de l'édifice et l'ont monté au sommet, où il a été interpellé.

La tour Montparnasse est le plus haut gratte-ciel de Paris intra-muros. Sa hauteur de 209 m en a fait pendant près de quarante ans l'immeuble le plus haut de France, jusqu'à l'achèvement, à La Défense en 2011, de la tour First.