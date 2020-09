Les images de l'ouragan Sally en Floride et en Alabama

La tempête de catégorie 2 balaye le sud-est des Etats-Unis, comme le précise la rédaction du Huffington Post. Elle se dirige vers le Mississippi et la Louisiane.

L’ouragan Sally menace de provoquer d'importants dégâts.

Des inondations potentiellement mortelles et historiques sont redoutées.

Le président Donald Trump a invité les habitants de l’Alabama, ainsi que des Etats de Louisiane et du Mississippi, à la plus grande prudence face à cet épisode climatique "extrêmement dangereux", mais qu’il a assuré être "sous contrôle". La Louisiane a déjà été frappée par l’ouragan Laura, qui avait provoqué six morts il y a seulement deux semaines.

Mercredi, après le passage de Sally, de nombreux dégâts étaient déjà visibles avec des bâtiments détruits, des arbres déracinés, des bateaux déplacés jusque sur la route près des côtes ou encore des inondations importantes, notamment en Floride.