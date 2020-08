Ligue des Champions : le résumé vidéo de la victoire de Lyon contre Manchester City

Lyon rejoint le Paris-Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des champions, après sa victoire 3-1 face à Manchester City ce samedi 15 août en quart de finale. Les Lyonnais affronteront le Bayern de Munich - qui a défait le Barca vendredi avec le score historique de 8 à 2 - mercredi en demi-finale. L'OL se hisse ainsi dans le dernier carré continental pour la seconde fois de son histoire.

"C’est un exploit, mais c’est aussi une résonance avec tout ce qu’on a vécu ces derniers mois. Les joueurs se sont emparés de cette injustice qui nous a cloués à une septième place non européenne", a réagi Jean-Michel Aulas, le président du club lyonnais. "On a eu une année terrible, on a mal démarré la saison, on a dû changer d’entraîneur, mais il fallait le faire, et on a eu ces blessures terribles. On a su recruter, réagir très fort en janvier, et comme on retrouve nos blessés, on a une équipe de talent. Et quelquefois, il faut le reconnaître, il faut avoir un peu de réussite, et là on en a eu comme contre la Juve."