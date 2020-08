Ile Maurice : le navire échoué s'est brisé en deux

Le navire échoué sur un récif de l'île Maurice depuis le 25 juillet et qui a déjà déversé 1.000 tonnes de fioul sur les côtes de l'île s'est cassé en deux, a annoncé dimanche son armateur, la compagnie Mitsui OSK Lines.

Cette cassure du vraquier, qui s'est échoué avec 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel à bord, paraissait inéluctable depuis plusieurs jours et a eu lieu le samedi 15 août. Les équipes d'intervention menaient une véritable une course contre la montre pour pomper le carburant du navire alors que le bateau menaçait de se briser à tout moment. "Il est estimé qu'une quantité non récupérée de carburant s'est échappée du navire", a indiqué dimanche Mitsui OSK Lines. Selon les autorités, il restait environ 90 tonnes de carburant à bord au moment où le bateau s'est cassé en deux.

Il est désormais prévu de remorquer les deux tiers avant de l'épave afin de les couler au large pour éviter des dégâts supplémentaires sur la côte, a expliqué à l'AFP une source policière à Port Louis sous le couvert de l'anonymat. La partie restante du bateau est encore coincée dans le récif, selon la même source.