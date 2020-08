Une fusée Ariane 5 a placé trois satellites en orbite

Une fusée Ariane 5 a décollé ce samedi depuis Kourou, en Guyane française, pour mettre en orbite deux satellites de télécommunications et un ravitailleur.

Ce lancement, le 109e pour une fusée Ariane 5 et le 3e depuis le début de l'année, était un peu spécial, puisque la capacité d'emport d'Ariane 5 a été augmentée de 85 kg : "Dans le cadre de cette mission, trois satellites ont été embarqués à bord de la fusée Ariane 5 la plus performante jamais lancée, démontrant ainsi la compétitivité de nos solutions de lancement et notre capacité à innover en continu", a expliqué Stéphane Israël, Président exécutif d'Arianespace dans un communiqué.

Arianespace signe là son premier lancement depuis le gel des activités du port spatial européen décrété mi-mars par le Centre national d'études spatiales (CNES) en raison du Covid-19.