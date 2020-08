Ligue des champions : revivez les 10 (!) buts du match où le Bayern Munich a humilié Barcelone

Le Bayern de Munich a infligé une véritable correction au FC Barcelone, ce vendredi 14 août en quart de finales de la Ligue des Champions, en s'imposant huit buts à deux. Alors que beaucoup de supporters du Barca avaient espoir après une saison pénible, le Bayern Munich a écrasé la bande à Lionel Messi (2-8), ce qui en fait la plus grande humiliation de son histoire. Le FC Barcelone n’avait plus encaissé 8 buts dans le même match depuis 1946 et ils n’avaient jamais perdu par autant de buts d’écart dans leur Histoire en Ligue des champions, rappelle Eurosport. D'ailleurs, jamais une équipe n’avait inscrit 8 buts dans un même match de Ligue des champions à élimination directe.

Qualifiés pour les demi-finales, les Bavarois ont confirmé leur grand statut de grand favori à la victoire finale. Ils affronteront en demi-finale soit Manchester City, soit Lyon.