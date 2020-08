Canicule : le bulletin météo de 2050 basé sur des prévisions climatiques est déjà devenu réalité

Aujourd'hui dimanche, les fortes chaleurs se maintiennent sur les départements placés en vigilance orange et rouge. Il y fera entre 35 et 39°C localement 40°C de l'Île-de-France à la Bourgogne, l'Ouest de la Champagne. Des températures caniculaires de plus en plus fréquentes, et sur lesquelles Evelyne Dhéliat avait alerté en 2014 dans un faux bulletin météo censé illustrer les températures prévues... en 2050.

Le bulletin météo de TF1 n'était pas de la pure fiction, puisqu'il avait été conçu "avec beaucoup de sérieux par Météo France" sur la base d'analyses climatiques, comme l'expliquait en 2014 Evelyne Dhéliat. "Nous risquons d'avoir une telle canicule un été sur quatre, en France", prédisait-elle. Avec 30 ans d'avance, c'est déjà le cas.