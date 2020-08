Ile Maurice : des images aériennes montrent l'étendue de la marée noire qui menace

Un pétrolier transportant 200 tonnes de diesel et 3 800 tonnes d'huile lourde s'est échoué fin juillet sur un récif de la côte sud-est de l'île Maurice. Depuis, des centaines de litres d’hydrocarbures s’échappent de sa coque fissurée. En mer et sur le rivage, des volontaires s’activent pour essayer de limiter les dégâts avec les moyens du bord alors que cette fuite menace l'écosystème et fait craindre une catastrophe écologique. Des mangroves sont notamment engluées de fioul.

Le Premier ministre mauricien a demandé une aide d’urgence à la France. Un navire de la marine française ainsi qu’un avion des forces aériennes ont été envoyés sur place pour essayer de préserver au mieux l’un des plus beaux récifs coraliens au monde. Le temps presse : le navire risque de se disloquer en deux.