Canicule : un immense morceau d'un glacier des Alpes menace de s’effondrer

Un immense morceau d’un glacier des Grandes Jorasses, dans la partie italienne du massif du Mont Blanc, menace de s’effondrer du fait de la chaleur, nécessitant l’évacuation de plusieurs dizaines de résidents et touristes dans la zone. Le volume de glace est estimé à 500.000 mètres cubes - soit la "taille de la cathédrale de Milan" - selon les autorités locales, qui ont ordonné mercredi soir l'évacuation durant 72 heures d'une "zone rouge" en contrebas.

Le secteur se trouve dans le Val d'Aoste, plus précisément dans la petite vallée du Val Ferret, voisine de la célèbre station de Courmayeur et de l'entrée du tunnel du Mont Blanc. La zone concernée est néanmoins située à au moins quatre kilomètres de l'entrée du tunnel, et plus encore de Courmayeur, où la situation est parfaitement normale.

Ce samedi, la situation semble s'être un peu améliorée. "Nous sommes dans une phase de légère amélioration, la situation est un peu meilleure", a assuré Stefano Miserocchi, maire de Courmayeur. "Nous ne sommes cependant pas encore de retour à la situation d'avant la fermeture. C'est un peu positif, mais ce n'est pas un retour à la normale. "Les mesures d'urgence restent les mêmes: évacuation des habitants, et fermeture de la route du Val Ferret", a-t-il dit.