Les œuvres d’Invader regroupées dans une exposition à Hong Kong

Invader, l'un des street artistes les plus célèbres et les plus cotés au monde, a bénéficié d’une exposition à Hong Kong.

L’artiste a déjà par le passé signé des œuvres à travers les rues de Hong Kong. La ville est fortement impactée depuis des mois par un climat de contestation et de répression.

Plusieurs des œuvres d’Invader à Hong Kong ont d’ailleurs été enlevées dans la passé par le gouvernement local.

Invader est un artiste français dont les milliers de créations peuvent être vues dans les rues de plus de 75 villes dans plus de 30 pays.

L’exposition qui lui est consacrée à Hong Kong est visible jusqu'au 8 août à la galerie "Over the Influence", selon la rédaction d’Euronews.