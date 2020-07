Découvrez Mars comme vous ne l'avez jamais vue avec ces images en 4K prises par les trois rovers martiens

La chaîne YouTube ElderFox Documentaries a réalisé une magnifique vidéo regroupant des images prises par les trois rovers envoyés par la Nasa sur Mars au fil des années : Spirit, Opportunity et Curiosity. Le résultat est spectaculaire et donne envie de découvrir ce monde où l'homme n'a, pour l'instant, jamais mis les pieds. Pendant les 10 minutes de la vidéo, commentée en anglais, on découvre ainsi des lieux tels que le cratère bleuté de Santa Maria, la dune de Namib, ou le belvédère de Pillinger Point.

La vidéo est constituée uniquement d'images fixes. Cela peut sembler étonnant, à l'heure où le moindre smartphone est capable de filmer en haute résolution, mais cela s'explique simplement : la vitesse d'envoi des données depuis les rovers est assez faible, du fait de la distance entre la Terre et la planète rouge. Envoyer des photos est donc plus rapide que des vidéos. Et puisque de toute façon, rien ne bouge vraiment sur Mars, des vidéos n'ont pas spécialement d'intérêt.