Découvrez le Soleil comme vous ne l'avez jamais vu avec les premières images de la sonde Solar Orbiter

La sonde Solar Orbiter vient d'acquérir ses premières images du Soleil. Dans ces longueurs d'ondes, avec ce niveau de résolution et de clarté, elles sont tout simplement les plus précises et les plus fines jamais obtenues de la surface du Soleil. Cette capacité inédite d'observer le Soleil d'aussi près promet un bond spectaculaire dans sa connaissance.

Découvrez sur Futura Sciences les explications d'Anne Pacros, responsable des instruments scientifiques à bord du satellite.