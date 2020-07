Greta Thunberg lance un appel aux dirigeants européens sur la question de l'urgence climatique

Greta Thunberg est à l’origine d’un appel signé par 150 scientifiques et des personnalités du monde entier, comme Leonardo DiCaprio et Nicolas Hulot.

La militante écologiste suédoise Greta Thunberg et trois autres militantes écologistes ont lancé jeudi un nouvel appel aux dirigeants de l'Union européenne pour « faire face à l'urgence climatique » dans une tribune signée par 150 scientifiques et des célébrités.

Elle demande notamment l'adoption de mesures immédiates pour "éviter un désastre climatique et écologique".

Cet appel exige notamment l'arrêt des "investissements dans l'exploration et extraction d'énergies fossiles, de céder toutes les subventions à ces énergies et d'en sortir complètement et immédiatement".

Parmi les plus de 3.000 signataires figurent notamment l'ancien ministre français Nicolas Hulot et des stars hollywoodiennes comme Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix Juliette Binoche.