Pour le bonheur des petits et des grands fans de l'univers Disney, le parc ouvre ses portes à nouveau mercredi 15 juillet.

Des mesures sanitaires ont été mises en place pour prévenir toute résurgence du virus et accueillir les visiteurs en toute sécurité. Le nombre de visiteurs est limité à 25 000 personnes par jour, soit deux fois moins qu'en temps normal. Plus de 5000 stations de gel hydroalcoolique ont été mises en place et pour respecter la distanciation physique une signalétique au sol doit être suivie.