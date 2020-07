Donald Trump estime que l'Amérique doit être fière de son histoire

Alors que ce 4 juillet est synonyme de Fête nationale aux Etats-Unis, Donald Trump a participé la veille à un meeting au Mont Rushmore.

Le président américain avait choisi de s'exprimer au pied du Mont Rushmore, célèbre pour les sculptures de quatre présidents américains taillées dans la falaise.

Le candidat républicain s'est fait le défenseur d'une Amérique "fière" et "forte" lors de son allocution.

"Nous allons dire la vérité telle qu'elle est, sans nous excuser : les Etats-Unis d'Amérique sont le pays le plus juste et le plus exceptionnel ayant jamais existé sur la Terre".

Alors que de nombreuses statues ont été ciblées aux Etats-Unis par des militants anti-racistes, le président américain a a dénoncé "une campagne visant à effacer notre histoire, diffamer nos héros, supprimer nos valeurs et endoctriner nos enfants".

Donald Trump a affiché sa fermeté :

"Je déploie des forces de l'ordre fédérales pour protéger nos monuments, arrêter les émeutiers et poursuivre ceux qui violent les lois qui s'appliquent à tous. [...] Les personnes qui ont endommagé ou défiguré des statuts ou monuments fédéraux se verront infliger des peines d'au moins 10 ans de prison".