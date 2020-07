Retrouvez l'intégralité de la passation de pouvoir entre Edouard Philippe et Jean Castex

Matignon a changé de locataire ce vendredi, après la démission d’Edouard Philippe et la nomination de Jean Castex au poste de Premier ministre. La passation de pouvoir s'est déroulée ce vendredi 3 juillet :

L'ancien Premier ministre Edouard Philippr a salué "l’intelligence", la "connaissance fine du pays", le "sincère attachement à l’Etat" du nouveau locataire de Matignon, dont il avait fait il y a trois mois le "Monsieur déconfinement" du gouvernement.

Edouard Philippe a tenu à encourager Jean Castex dans sa nouvelle mission et à saluer son engagement :

"Connaissant votre sens politique comme votre rigueur intellectuelle, je n’ai aucun doute sur le fait que vous saurez, face à des décisions qui sont parfois difficiles, prendre les bonnes décisions. Notre pays qui a traversé cette crise sanitaire, qui a traversé d’autres crises, a besoin d’un esprit ouvert et d’une main ferme et je pense que vous avez cet esprit ouvert et cette main ferme. [...] Je n’ai pas véritablement besoin de vous souhaiter du courage, d’abord parce que je sais que vous en avez, et ensuite parce que si vous n’en aviez pas, vous ne seriez pas là. Soyez bon !".

Les deux hommes avaient auparavant pu s'entretenir dans le cadre d'un entretien.

En retour, Jean Castex a loué chez son prédécesseur un "style Edouard Philippe" mêlant "clairvoyance", "hauteur de vues" et enfin "l’élégance dans tous les sens de ce terme".

Jean Castex s'est aussi confié sur la situation du pays :

"Aujourd'hui, ainsi que l'a décidé le président de la République, une nouvelle étape du quinquennat s'ouvre, elle est très largement dictée par un contexte lui-même nouveau, un contexte pesant, un contexte difficile, la crise sanitaire, vous l'avez dit, n'est malheureusement pas terminée. La crise économique et sociale, elle, est déjà là. Les priorités devront donc évoluer, les méthodes devront donc être adaptées et il nous faudra plus que jamais réunir la nation pour lutter contre cette crise qui s'installe et surtout dans la continuité des réformes de fond que vous avez entreprises pour faire en sorte que nous en sortions plus forts et plus solidaires."

La liste des membres du gouvernement de Jean Castex sera dévoilée dans les prochains jours.