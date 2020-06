Inondations en Chine : des dizaines de morts et des centaines de milliers évacués

Les fortes pluies frappent le sud de la Chine depuis plusieurs jours. Elles ont provoqué l'éclatement des berges, inondant les maisons et les terres agricoles.

Plus d'une douzaine de personnes ont été tuées dans les inondations depuis le début du 2 juin. On compte soixante disparus.

La métropole chinoise centrale de Chongqing a été durement touchée jeudi, déclenchant une intervention d'urgence de niveau trois contre les inondations.

Des millions de personnes ont été touchées par les fortes pluies dans le Guangxi, le Hunan, Chongqing et d'autres provinces du sud, et des centaines de milliers ont été évacuées depuis le début des inondations.

Plus d'un millier de maisons se sont effondrées, ont rapporté les médias d'État, et les dommages matériels dus aux pluies ont été estimés à plus de 4 milliards de RMB (565,5 millions de dollars américains).

Des équipes de secours ont été déployées à travers le pays pour sauver les gens des maisons inondées et les emmener dans des abris temporaires.

Les inondations saisonnières causent généralement de lourds dégâts chaque année dans les régions inférieures des principaux systèmes fluviaux de la Chine, en particulier celles du Yangtsé et de la Perle au sud.

Les autorités ont cherché à atténuer les difficultés en utilisant des barrages, en particulier la structure massive des Trois Gorges sur le Yangtsé.

Les pires inondations en Chine ces dernières années se sont produites en 1998, lorsque plus de 2 000 personnes sont mortes et près de trois millions de maisons ont été détruites.