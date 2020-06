La Russie diffuse un clip homophobe pour inciter les citoyens à voter en faveur de la réforme constitutionnelle

La campagne pour le référendum fédéral russe du 1er juillet sur la réforme constitutionnelle, qui doit permettre à Vladimir Poutine de rester président jusqu'en 2036, vient de débuter. Et le gouvernement n'a pas hésité à publier une vidéo ouvertement homophobe pour inciter les habitants à aller voter en faveur de ce texte.

On y voir un garçon qui s'apprête à quitter un orphelinat après avoir été adopté. "Tu auras bientôt un papa et une maman, Petia", lui dit le personnel. Problème, lorsque son nouveau papa arrive, il lui demande "Mais où est ma maman ?". "La voilà", réponde le père, lui montrant un jeune homme éféminé. "Tu vas avoir une vraie famille maintenant", lui dit le premier homme, tandis que le second lui sort... une robe.

"C’est cette Russie-là que tu vas choisir ? Décide du destin de notre pays : vote pour la réforme constitutionnelle", commente une voix off.

Cette vidéo, émanant de l’Agence d’information fédérale, une agence gouvernementale, qui a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux le 2 juin. Les associations LGBT et les défenseurs des droits de l'homme ont porté plainte contre la société productrice pour "provocation à la haine" et la vidéo a été censurée de Youtube.