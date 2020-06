Mort de George Floyd : les images des incidents à Washington près de la Maison Blanche

Ce dimanche 31 mai, de nombreux incidents ont éclaté dans différentes villes aux Etats-Unis. Des manifestants ont exprimé leur colère suite à la mort de George Floyd lors d’un contrôle policier à Minneapolis. Après avoir "embrasé" des villes comme Los Angeles, Chicago ou bien encore new York, des manifestations violentes se sont déroulées ce week-end à Washington.

De nombreuses personnes se sont réunies près de la Maison Blanche pour dénoncer le racisme et les violences policières. Un couvre-feu avait pourtant été instauré dans la capitale.

Certains manifestants plus violents ont incendié des voitures et ont dégradé l’Église St-John. Les policiers antiémeutes et les services de sécurité de la Maison Blanche étaient mobilisés tout au long du week-end à Washington.

Les agents des services secrets américains n'ont pas souhaité prendre de risques pour la sécurité de Donald Trump. Le président américain a donc été contraint de se réfugier dans le bunker de la Maison Blanche le 31 mai alors que les manifestations violentes se déroulaient à Washington.