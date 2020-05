Etats-Unis : deux voitures de police foncent sur la foule à New York

Des heurts entre manifestants et policiers ont secoué samedi soir plusieurs grandes villes des Etats-Unis, lors d'une cinquième nuit marquée par des manifestations et des émeutes, après la mort de George Floyd. Des images tournées lors d'une de ces manifestations, à New York samedi, sont particulièrement impressionnantes : elles montrent deux voitures de police foncer sur la foule à Brooklyn, précisément au croisement de Flatbush Avenue et St. Mark’s Street.

Les vidéos montrent un premier véhicule de police qui semble bloqué au milieu de la chaussée. Une seconde voiture arrive et accélère en direction de la foule, suivie par la première.

Le maire de New York a défendu les policiers. "Je ne vais pas blâmer les officiers qui essayaient de faire face à une situation absolument impossible, a déclaré Bill de Blasio. Pour commencer, ce sont ces gens qui convergeaient vers cette voiture de police, qui ont fait le mauvais choix et qui ont créé une situation intenable. J'aurais préféré que les officiers trouvent une approche différente, mais commençons par le début. Les manifestants dans cette vidéo ont mal agi en entourant cette voiture de police, point."

Une enquête est en cours.