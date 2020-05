SpaceX : les meilleurs moments du lancement de la capsule habitée Crew Dragon

C'est un succès ! La société SpaceX, fondée en 2002 par le milliardaire Elon Musk, a réussi samedi 30 mai son pari d'envoyer des hommes dans l'espace. Avec quelques jours de retard, du fait d'une météo capricieuse, les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken se sont envolé vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord d'une capsule Crew Dragon, propulsée par une fusée Falcon 9, depuis Cap Canaveral en Floride.

La capsule a rejoint comme prévu l'orbite terrestre, avant d'entamer son voyage de 19 heures vers l'ISS, où les astronautes séjourneront quatre mois.

"Peut-être que l'Amérique peut prendre un moment pour faire une pause et lever les yeux au ciel pour et apercevoir durant un instant d'espoir ce à quoi peut ressembler l'avenir, et se rappeler que les États-Unis peuvent faire des choses extraordinaires même dans les moments difficiles", a déclaré Jim Bridenstine, le directeur de la NASA.

Ce premier vol habité de SpaceX est historique pour deux raisons : il s'agit du premier vol habité réalisé par une société privée (jusqu'ici, seuls trois Etats - la Russie, les Etats-Unis et la Chine avaient réussi un tel exploit) ; et il s'agit du premier vol habité depuis le sol américain depuis le retrait de la navette spatiale, en 2011.