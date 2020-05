"Space Force" : Donald Trump dévoile le drapeau de la nouvelle force armée dédiée à l’espace

Quelques mois après avoir ratifié la création de la "Space force", Donald Trump a enfin dévoilé le drapeau officiel de cette nouvelle force armée entièrement consacrée à l’espace. Le général Jay Raymond, commandant de la force américaine de l'Espace, a présenté l'étendard de ses troupes au président américain.

Cette "force de l'Espace" doit permettre d'assurer aux Etats-Unis la domination militaire de l'espace.

Le général Jay Raymond a dévoilé la signification des symboles présents sur l'étendard :

"Le delta au milieu est un symbole que la communauté spatiale utilise depuis des années et des années. L'étoile polaire représente nos valeurs fondamentales, la lumière qui nous guide, si vous voulez. Et l'orbite autour du globe représente les capacités spatiales qui alimentent notre mode de vie américain et notre mode de guerre".

Selon des informations du Parisien, les Etats-Unis ne sont pas les seuls à créer une telle unité pour la défense dans le cadre de la conquête spatiale. La France s'est également dotée en 2019 d'un commandement militaire dédié selon Emmanuel Macron à "assurer notre défense de l'espace et par l'espace".