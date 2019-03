Etats-Unis : l'explosion de la toute première bombe nucléaire en 1945

L’essai de la première bombe nucléaire américaine a été dévoilé dans une vidéo restaurée et publiée sur Youtube par le site AtomCentral. Les tests ont été réalisés par les forces armées des États-Unis le 16 juillet 1945 dans le cadre du projet Manhattan qui a marqué le début de l'ère nucléaire avec l'explosion de la bombe Gadget lors de l'essai baptisé Trinity. La puissance de l'explosion était de 18,6 kilotonnes de TNT. Tout ce qui se trouvait non loin de l'épicentre de l'explosion a disparu et le bitume tout autour a fondu.

Cette répétition des attaques nucléaires américaines contre les villes japonaises d’Hiroshima et Nagasaki a été réalisée sur le champ de tir d'Alamogordo à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Socorro au Nouveau-Mexique. Les bombes Little Boy et Fat Man ont été larguées respectivement sur Hiroshima et Nagasaki, les 6 août et 9 août 1945.