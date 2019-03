Vif échange entre Christophe Castaner et Loïc Prud'hommes à l'Assemblée

Les débats à l'Assemblée Nationale sont souvent très houleux et les députés l'ont encore prouvé hier. Au moment des questions aux membres du gouvernement, Loïc Prud'hommes a interpellé Edouard Philippe suite à la dernière manifestation des gilets jaunes à Bordeaux.

Le député La France Insoumise a déclaré avoir été matraqué par les forces de l'ordre après avoir montré sa carte de député : "Monsieur le Premier Ministre, dois-je maintenant me cacher pour éviter la répression politique et l'arbitraire ? A l'instar de nombreux syndicalistes et militants écologistes que vous traquez sans répit. Dois-je m'enfuir en courant devant les forces de l'ordre censés garantir notre sécurité ? Je m'y refuse !" a lancé, remonté, Loïc Prud'hommes.

Christophe Castaner a alors pris le micro. Si, dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur "regrette" l'affrontement physique qui s'est produit, il remet cependant en cause l'attitude du députe LFI : "Il me semble que ce n'est pas la place d'un député que d'être dans un lieu interdit pour une manifestation et ce n'est pas l'attitude d'un député que de se retourner, de provoquer et de baisser le bouclier de protection des forces de l'ordre."

Les députés LFI ont alors scandé des "honte à vous" avant de quitter l'Assemblée Nationale. A leur retour, Jean-Luc Mélenchon a alors demandé un rappel au règlement pour défendre Loïc Prud'hommes et dénoncer les propos de Christophe Castaner.