Une mystérieuse créature sème la panique dans un parc chinois

Début février, un poisson mi-tortue-mi-serpent a été aperçu par les habitants de la ville chinoise de Guangzhou, dans le lac du parc Baiyun, rapporte The Daily Mail. C'est le gardien du parc qui l'a repérée en premier et décrit comme "bizarre" et faisant environ deux mètres. "Le dos de ce poisson ressemblait à celui d'une tortue et était noir. Ensuite, il a montré sa tête et cela ressemblait à une tête de serpent", a-t-il expliqué au Guangzhou Daily. Par peur que ce poisson soit dangereux, il avait été conseillé aux visiteurs de ne pas entrer dans l'eau. Les médias locaux ont décrit l'étrange animal comme étant "féroce" et l'ont présenté comme un "tueur aquatique".

La créature a finalement été capturée ce lundi 18 février. Selon des experts, il s'agit d'un garpique alligator (Atractosteus spatula), une espèce de poisson de grande taille d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, a indiqué le Guangzhou Daily. Un autre alligator, mesurant 0,9 mètre de long, a été aussi pêché. Selon le personnel du parc, ils seraient arrivés dans le lac depuis la rivière des Perles quand une porte du réservoir a été enlevée il y a six ans.