The Voice : le tahitien Mano Salmon enflamme l'émission avec une reprise de Metallica

Du heavy metal dans The Voice : il fallait oser, le tahitien Mano Salmon l'a fait ! "Je suis là pour foutre le bordel sur la scène de The Voice, pour casser un peu les codes. J'ai fait 18.000 kilomètres. Ce n’est pas pour rentrer tout de suite", a lancé le metalleux de 42 ans avant de monter sur scène, pour reprendre Enter Sandman, l'un des tubes du mythique groupe californien.

Mika et Julien Clerc ont tous les deux été séduits par cette prestation insolite dans une telle émission, et ont bataillé pour le convaincre de rejoindre leur équipe. "Ça ne se sait peut-être pas, mais moi aussi je suis un enfant du rock", a déclaré Julien Clerc. "Croyez-moi, si vous venez dans mon équipe, vous serez le seul comme ça. Et je suis assez passionné à l’idée de voir ce qu’on peut faire avec vous. Dans votre sac, il y a peut-être d’autres choses à nous montrer."

"Vous êtes venu de Tahiti avec votre énergie. Vous n’êtes pas là par hasard. Ce que vous avez fait était très bien étudié. On sentait une intensité. Il n’y avait rien de blasé. On est tous différent. Et ce qui nous réunit tous, c’est l’attente d’être étonné par quelque chose qui ne nous appartient pas. Qui ne fait pas partie de notre culture musicale. Et ça nous donne de l’énergie dans le corps", a expliqué de son côté Mika. C'est finalement vers ce dernier que s'est tourné Mano Salmon.