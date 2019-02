El Chapo a été reconnu "coupable" par un jury de New York

Le procès le plus médiatisé de ce début d’année aux Etats-Unis vient de toucher à sa fin. Après trois mois de procès, le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, plus connu sous le nom d'"El Chapo", a été déclaré coupable mardi à New York de trafic de drogue, réuni sous dix chef d'inculpation pour notamment blanchiment, trafic de cocaïne ou bien encore pour organisation d'une entreprise criminelle. Ce verdict est intervenu au sixième jour de délibérations par les 12 jurés du tribunal fédéral de Brooklyn.

El Chapo est âgé de 61 ans. Il encourt la perpétuité. Sa peine sera prononcée le 25 juin prochain. Ses avocats ont dévoilé qu'El Chapo fera appel.

Dans le cadre ce procès hors-norme, 56 personnes ont témoigné à la barre. Les témoins ont accusé le narcotrafiquant présumé d’avoir co-dirigé le cartel de Sinaloa. Joaquin Guzman a gravi les échelons au sommet du cartel au début des années 1990. Il était réputé pour la rapidité sans précédent avec laquelle il pouvait envoyer secrètement de la drogue aux États-Unis. L’organisation du cartel et le rôle joué par El Chapo ont été dévoilés par les nombreux témoignages dans le cadre du procès. L'exportation de plus de 155 tonnes de cocaïne venue de Colombie vers les Etats-Unis, les violences commises pour neutraliser les cartels rivaux ou bien encore la corruption de la police ont notamment été abordées.

L’existence d’un tunnel clandestin qui allait directement du Mexique aux États-Unis a également été dévoilée. Ce dispositif permettait à son cartel de transporter une tonne de cocaïne entre les deux pays sur un petit chariot, selon certains témoins. Ce passage reliait un bâtiment situé à Douglas, en Arizona, à une maison située à Agua Prieta, au Mexique. Le dispositif était accessible par une table de billard équipée d'un système hydraulique sophistiqué, selon un ancien agent des douanes américaines.

Environ 25 à 30 tonnes de cocaïne - d’une valeur de 400 à 500 millions de dollars - ont atteint Los Angeles chaque année, franchissant des frontières légales. El Chapo a également mené des guerres avec des cartels rivaux.

Joaquin Guzman possédait quatre avions, un yacht et des maisons de luxe à travers le Mexique, y compris un ranch à Guadalajara avec piscine, courts de tennis et son propre zoo privé.

El Chapo avait été extradé aux Etats-Unis en janvier 2017, après deux évasions au Mexique. Il n’a pas témoigné lors de son procès. Joaquin Guzman devrait être incarcéré dans l’enceinte de la prison de Supermax, selon les médias américains. Il doit en effet maintenant être intégré dans une prison fédérale à sécurité maximale. Il sera seulement autorisé à voir ses deux jeunes filles.

Joaquin Guzman était très marqué lors de l’énoncé du verdict prononcé par le jury fédéral de Brooklyn sur sa condamnation pour tous les chefs d’accusation. Les autorités américaines viennent donc de remporter une victoire importante dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue avec le procès d'El Chapo.