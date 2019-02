La NASA publie une photo de Mars à 360° grâce au robot Curiosity

Ces derniers jours, la NASA a publiée une photo à 360° de la crête Vera Rubin. Une photo pour montrer aux humains à quoi ressemble le paysage martien. Un voyage dépaysan dans l'espace.

Sur la vidéo que nous vous proposons, téléchargée le 8 février sur Youtube, il est possible de faire glisser l'image pour observer tout autour du robot Curiosity. Celui-ci est en plein cœur de cratère de Gale, où il avait atterri en 2012.

Curiosity poursuit désormais sa découverte de la planète rouge. Son nouvel objectif est Glen Torriden, « l'unité d'agile », d'ici l'année prochaine. Un endroit où le forage serait possible et s'il y a découverte de minéraux argileux et molécules organiques, alors cela prouverait qu'il y a pu y avoir de la vie dans le passé.