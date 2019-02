La dernière vidéo de Guillaume Néry dépasse les 5 millions de vue

Double champion du monde d'apnée, multiple recordman, Guillaume Néry est capable de nombreux exploits. Comme celui de réaliser une vidéo exceptionnelle : un court-métrage "One Breath Around The World" de 12 minutes où Néry ne semble jamais reprendre d'air. Impossible car les scènes ont été filmées dans huit différents pays du monde tels que le Japon, le Mexique, la Finlande ou l'île Maurice. Le montage fait totalement illusion.

Dans ce court-métrage on voit notamment l'originaire de Nice nager avec des cachalots en position verticale. Un spectacle d'autant plus éblouissant qu'il a été filmé par sa femme, Julie Gautier, tout en apnée ! Pas étonnant donc que la vidéo atteigne les 5 millions de vues sur Facebook et 1 million sur Youtube le week-end dernier.

Quand le calme et la poésie se mêlent à l'image.